L'économie belge en pleine croissance: pourquoi elle se porte mieux que ses voisins européens

La croissance de l'économie belge a été nettement plus solide que celle des pays voisins et de la zone euro, ressort-il mercredi du rapport annuel de la Banque nationale de Belgique (BNB). Avec une hausse de 1,5% de son PIB, la Belgique a largement dépassé la moyenne pondérée de 0,4% enregistrée par ces trois pays voisins. "Nous n'avons encore jamais vu l'économie belge croître autant alors que l'Allemagne, notre principal partenaire commercial, traverse une année de récession", a souligné le gouverneur, Pierre Wunsch.

Ce "malaise" de l'industrie belge tient notamment aux prix de l'énergie, nettement plus élevés en Europe qu'aux États-Unis. Le gaz naturel, malgré un certain repli, coûte encore six fois plus cher sur le Vieux Continent. Par ailleurs, l'indexation automatique des salaires a détérioré la position concurrentielle des sociétés belges à court terme vis-à-vis de leurs partenaires commerciaux les plus importants, même si l'écart devrait se résorber graduellement selon la BNB.

La consommation privée, qui représente en Belgique un peu plus de la moitié du PIB, a grimpé de 1,4% l'an dernier, portée par la forte croissance des revenus: en quatre ans, au cours de la période 2020-2023, le revenu disponible réel des ménages belges a augmenté d'environ 5%, malgré les chocs externes négatifs et l'inflation galopante. Pour la seule année 2023, les revenus des ménages ont même crû d'environ 3,5%. C'est nettement plus que dans l'ensemble de la zone euro.