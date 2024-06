L'entreprise de livraison FedEx veut licencier 28% de son personnel en Belgique

L'entreprise de livraison et de transport international de fret FedEx a annoncé mercredi, lors d'un conseil d'entreprise extraordinaire, son intention de licencier 385 personnes en Belgique, annoncent les syndicats. Cela représente 28% du personnel.

Les licenciements concernent les activités de FedEx à l'aéroport de fret Brucargo, à Zaventem, selon les syndicats. Un millier de personnes y travaillent.

Le site de Liège ne serait pas concerné. Début 2022, FedEx avait déjà transféré deux tiers de ses activités de l'aéroport de Liège vers Paris et l'aéroport Charles de Gaulle. Plus de 150 personnes avaient alors perdu leur emploi et des centaines d'autres avaient vu leurs conditions de travail modifiées.

FedEx précise que les réductions d'effectif, si elles se confirment à l'issue de la procédure Renault, "pourraient concerner les membres de nos équipes de back-office et commerciales. Les conséquences seraient principalement ressenties au sein des départements IT, Marketing, et Planning & Engineering".