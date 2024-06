Plus de la moitié des Belges consomment des compléments alimentaires sans avis médical

Plus de la moitié des Belges (53%) consomment des compléments alimentaires, et parmi ceux-ci, une personne sur deux (51%) le fait sans avis médical, montrent les résultats d'un sondage mené par Testachats publiés mercredi.

Les raisons de consommer des compléments alimentaires sont variées et vont de la volonté de combler des carences (70%), renforcer le système immunitaire (37%), avoir plus de vitalité (24%), soulager les problèmes articulaires (15%), à celle de profiter de leurs vertus cosmétiques (12%).

L'organisation demande un encadrement plus strict en termes de preuve d'efficacité, de sécurité et de qualité, et des contrôles bien plus rigoureux de la part des autorités.

Le sondage a été mené auprès d'un panel de près de 1.000 consommatrices et consommateurs âgés de 25 à 79 ans entre le 3 et le 7 juin.