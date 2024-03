Les marchés toujours autour de leur sommet

Les Bourses européennes et asiatiques progressent vendredi, au milieu de données sur l'inflation et sur le dynamisme de l'activité économique qui n'ont jusqu'ici pas réservé de mauvaises surprises aux investisseurs.

En Asie, Tokyo a bondi de 1,90% et frôlé pendant une bonne partie de la séance la barre symbolique des 40.000 points. Depuis le début de l'année, la Bourse nippone s'est envolée de près de 20%.

En Europe, Francfort (+0,73% à 09H10 HB) a une fois encore amélioré son record absolu et surfe sur une série de six records en clôture consécutifs. Paris se rapproche du cap symbolique des 8.000 points (+0,34%), tandis que Londres monte de 0,62%.

La séance de vendredi est encore dominée par les considérations macro-économiques. Outre les données d'activité encore attendues dans la zone euro et aux États-Unis, c'est l'inflation en zone euro qui va surtout attirer l'œil des investisseurs dans un premier temps.

Elle est attendue à 2,5% sur un an par les économistes, en baisse par rapport à janvier et plus si loin de l'objectif de 2% de la Banque centrale européenne.