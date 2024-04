Les nouvelles sanctions contre la Russie font flamber le prix de l'aluminium

Le prix de l'aluminium a connu lundi une hausse record après l'annonce de nouvelles sanctions imposées par les États-Unis et le Royaume-Uni sur le commerce des métaux russes. L'aluminium, le cuivre et le nickel produits en Russie ne peuvent plus être négociés sur les deux plus grandes bourses de métaux au monde, situées à Londres (LME) et à Chicago (CME).