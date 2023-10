Luminus écope d'une amende pour pratique commerciale trompeuse

Sur son site internet, le fournisseur de gaz et d'électricité recommandait son contrat "Comfy" sous la mention "prix les plus avantageux". Or, le contrat "Optifix", également présent parmi les offres proposées sur le site de Luminus, représente une alternative moins chère de 360 euros par an, selon des calculs de Testachats.

"De tous nos tarifs fixes donnant accès à notre service clientèle téléphonique, Comfy était le choix le plus intéressant. En raison notamment du contexte de crise énergétique, l'accès au service clientèle par téléphone s'est avéré très important pour de nombreux clients", note le fournisseur d'énergie. "Cependant, nous avions effectivement un produit moins cher, fixe, purement numérique et donc non équivalent, Optifix. Nous reconnaissons que cela peut prêter à confusion."