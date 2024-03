"Merde, arnaqué": le SPF Economie met en garde contre les ventes pyramidales

Gains importants, rapides et faciles, promesse d'un mode de vie luxueux et oisifs : telles sont les offres des "organisateurs et promoteurs" de ventes pyramidales, dont le seul objectif est de pousser à investir. La vente pyramidale, pratique illégale, consiste à faire dépendre la rémunération promise "de la promotion, de l'entrée et/ou de la participation financière d'un nombre croissant de nouveaux membres". La vente des produits passe au second plan, ce qui importe est de recruter de nouveaux membres. "Dès que vous aurez recruté des nouveaux membres, vous recevrez une partie de leur investissement et la personne qui vous a recruté en profitera également", explique le SPF Economie.

La personne membre d'un système pyramidal doit toujours payer quelque chose au préalable, que ce soit une somme de départ pour participer, un minimum d'achat imposé, des frais d'abonnement, etc. Cette contribution doit généralement être renouvelée périodiquement. Cette somme revient à des membres plus haut placés dans la pyramide "au travers d'un système de bonus complexe". Plus l'on descend dans la pyramide, plus il devient difficile de recruter : "entrer tardivement signifie donc automatiquement perdre de l'argent".

Cette pratique est punissable d'amendes pénales allant jusqu'à 100.000 euros et/ou de peines d'emprisonnement allant jusqu'à cinq ans. Les victimes subissent également des conséquences financières, sociales et psychologiques. Cette fraude semble surtout s'adresser aux jeunes, "particulièrement réceptifs et sensibles aux images 'tape-à-l'œil' diffusées via les réseaux sociaux", souligne le service public fédéral. La campagne de sensibilisation, sous le slogan de "l'argent facile, ça pue", s'adresse donc particulièrement à ce public, via quatre influenceurs.