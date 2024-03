MolenGeek et BNP Paribas Fortis s'associent pour promouvoir l'inclusion digitale

MolenGeek, l'écosystème numérique à Molenbeek-Saint-Jean qui propose des formations dans le domaine de la technologie, a annoncé vendredi un nouveau partenariat stratégique avec BNP Paribas Fortis. Dans l'objectif de promouvoir l'entrepreneuriat et l'inclusion numérique, cette collaboration entend créer des opportunités pour les jeunes Belges désireux de se lancer dans le secteur technologique.

La banque belge, "tournée vers le numérique, offre un vaste potentiel de synergies, notamment dans les domaines de la fintech, de l'intelligence artificielle et de la cybersécurité", explique MolenGeek. Cette collaboration ouvre de nouvelles opportunités pour l'exploration et la concrétisation de projets novateurs, continue l'ASBL.

À travers des programmes dédiés, les startups bénéficieront d'un soutien pour le lancement de leur entreprise, ainsi que l'expertise de BNP Paribas Fortis pour les accompagner. Les startups incubées chez MolenGeek auront en outre l'opportunité de présenter leurs services ou produits innovants à la banque, ouvrant la voie à de nouvelles collaborations et initiatives conjointes dans le domaine de l'innovation technologique.

"Collaborer avec eux sur différents volets - tels que l'entrepreneuriat et la technologie - nous permettra de renforcer et compléter notre palette de soutien aux jeunes talents qui se lancent en tant qu'entrepreneurs, en particulier dans le numérique", s'est réjoui le fondateur de MolenGeek, Ibrahim Ouassari.

Environ 46% des Belges âgés de 16 à 75 ans sont exposés au risque d'exclusion numérique, malgré une digitalisation croissante de nombreux pans de la société. Depuis quelques années, BNP Paribas Fortis et MolenGeek sont ainsi partenaires de "DigitAll", un écosystème qui entend favoriser une plus grande inclusion digitale en Belgique.

Créé en 2020 par la banque belge, DigitAll rassemble ainsi quelque 110 entreprises, organisations et instances publiques. L'une de ses initiatives, le "Digital Inclusion by Design Index", évalue si un outil digital est inclusif sur le plan numérique et fournit des suggestions pour améliorer cette inclusion.