Perte de contrat pour Audi Forest, plan de restructuration chez Van Hool: quel avenir pour l'industrie en Belgique?

La Belgique et l'Europe sont-elles en train d'être définitivement dépassées par la Chine et le continent américain dans un grand nombre de secteurs industriels?

Lundi, le constructeur de bus Van Hool a annoncé un plan de restructuration qui prévoit la suppression de plus de 1.100 emplois d'ici 2028. La production de bus sera entièrement transférée en Macédoine du Nord.

L'industrie belge et européenne est-elle derrière la Chine et l'industrie américaine? Pourquoi?

Aussi, on a appris que voiture qui succédera à l’Audi Q8 e-tron ne sera pas construite dans l'usine Audi de Forest mais bien au Mexique à partir de 2027.

L’industrie en Belgique possède un grand point fort: la recherche et développement. Les dépenses dans ce domaine sont passées de 1,91 million d'euros à 3,37 millions d'euros entre 2013 et 2021. "On a un contexte fiscal intéressant, avec notamment la réduction du pré-compte professionnel sur les chercheurs", souligne Clarisse Ramakers, directrice générale d’Agoria wallonie, fédération de l’industrie technologique, au micro de Bel RTL.

L’industrie belge est freinée par les coûts des salaires, de l’énergie et des matières premières, et aussi par des permis de construire accordés très lentement. "Le temps qu'il faut à nos administrations pour délivrer des permis pour faire de la place aux nouveaux investissements" est également un facteur qui ralentit l'industrie selon Clarisse Ramakers. Les finances actuelles ne permettent pas d’investir en masse. "La Wallonie reste un petit poucet, et la Belgique aussi, avec une situation budgétaire qui ne permet pas pour le moment de lâcher les vannes d'aide à l'investissement pour nos entreprises", poursuit Clarisse Ramakers. La Belgique compte sur l’Europe pour obtenir des aides à l’investissement.

L'industrie technologique belge compte près de 16.000 (15.981) employeurs et 330.000 (329.886) travailleurs. En tant que tel, ce secteur représente 10% de tous les salariés du secteur privé belge.