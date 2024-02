Plus de 150 millions d'euros récoltés le premier jour de souscription

La première journée de souscription des nouveaux bons d'Etat jeudi a permis de récolter plus de 150 millions d'euros, fait savoir vendredi l'Agence de la dette. Ces bons d'Etat, qui seront émis le 4 mars, sont assortis de taux d'intérêt brut de 3% pour le bon d'Etat à un an et de 2,5% pour celui à trois ans. Cela correspond à un taux d'intérêt net de respectivement 2,10% et 1,75%.

C'est clairement le bon d'Etat à un an qui rencontre le plus de succès puisque 52,2 millions d'euros ont été souscrits via les établissements placeurs et 93,8 millions d'euros via le service des Grands-Livres. Le titre à trois ans a permis de lever 4,2 millions d'euros via les établissements placeurs et un million supplémentaire via les Grands-Livres.

Le taux proposé pour le bon d'Etat à un an est moins élevé que celui offert lors de l'émission de début septembre 2023 (3,3% brut avec un précompte mobilier de 15%), qui avait vu les épargnants se ruer sur le produit, permettant à l'Agence de la Dette de récolter un record de près de 22 milliards d'euros.