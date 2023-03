Plus de 26 millions d'euros d'amendes pour 5 sites de jeux d'argent illégaux aux Pays-Bas

L'autorité régulatrice néerlandaise des jeux de hasard (Ksa) a infligé des amendes d'un total de plus de 26 millions d'euros à cinq entités qui proposaient des jeux d'argent en ligne illégaux aux Pays-Bas. Deux acteurs, N1 Interactive et Videoslots, se partagent l'essentiel de l'amende, à savoir respectivement près de 13 millions et 10 millions d'euros.