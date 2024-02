Plus de demandes, mais moins de crédits octroyés aux entreprises au dernier trimestre 2023

Les entreprises ont demandé au dernier trimestre 2023 plus de crédits et pour des montants plus élevés, par rapport à la même période un an auparavant. Le nombre de crédits octroyés est toutefois en baisse sur cette même période. L'analyse émane de la fédération du secteur financier Febelfin, sur base, notamment, de chiffres de la Banque nationale (BNB).