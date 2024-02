Plus de dividendes chez Ackermans & van Haaren

Ackermans & van Haaren a enregistré un bénéfice net de 399,2 millions d'euros pour 2023. La société du Bel20, qui détient des participations dans des entreprises telles que le dragueur DEME, Delen Private Bank et la Banque Van Breda, propose aux actionnaires un dividende de 3,4 euros, soit 9,7% de plus que l'année précédente.

Cette hausse du dividende intervient en dépit d'une baisse du bénéfice net. Celui-ci s'élevait encore à 708,7 millions d'euros en 2022, mais une grande partie de cette somme était due à la vente de participations dans l'opérateur de maisons de retraite Anima et dans le distributeur de produits chimiques Manuchar.

"Tant nos banques privées que DEME ont enregistré des résultats record grâce à leur position de leader sur le marché et à leur forte capacité opérationnelle", fait savoir Ackermans & van Haaren. "Les effets positifs de la hausse des taux d'intérêt pour les banques ont quelque peu compensé le contexte plus difficile du marché de l'immobilier et de la construction."