Quelque 500 affiches publicitaires détournées en soutien au peuple palestinien

Pour donner le coup d'envoi de la 4e édition de cette campagne, une vingtaine d'équipes se sont chargées de retirer les publicités commerciales des panneaux publicitaires afin de les remplacer par des messages et visuels dénonçant "le massacre" se déroulant depuis plus d'un mois à Gaza. "Cette année, les ZAP Games veulent explicitement utiliser leur lutte pour soutenir le peuple palestinien et dénoncer l'inaction criminelle internationale. Il est plus que temps qu'un cessez-le-feu soit mis en place et que l'occupation et la colonisation israélienne cessent", explique une militante.

Les militants anti-pubs entendent également dénoncer, par le biais de cette action, le modèle "économique prédateur" qu'incarne la publicité, qui "est partout, tout le temps (...). Elle ne sert à rien à part promouvoir un monde qui est celui de la production capitaliste, des pollutions, des cadences infernales, et des intérêts privés".