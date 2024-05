Specialized, Gazelle et Riese & Müller remportent le classement du Vélo de l'année du VAB

Les modèles Specialized Turbo Vado 3.0, Gazelle Eclipse C380 HBM et Riese & Müller Charger4 GT Rohloff HS ont remporté les différentes catégories au classement du vélo de l'année 2024 organisé par l'organisation flamande de mobilité VAB, indique celle-ci lundi.

Le Specialized Turbo Vado 3.0, vendu au prix conseillé de 2.900 euros, s'est imposé dans la catégorie E-bikes Economy (assistance jusqu'à 25 km/h avec un prix maximum de 3.250 euros). Le Gazelle Eclipse C380 HBM (prix conseillé 5.999 euros) termine premier dans la catégorie E-bikes Premium. Et le Riese & Müller Charger4 GT Rohloff HS (prix conseillé 9.180 euros) a été choisi meilleur speed pedelec (assistance jusqu'à 45 km/h).

C'est déjà la dixième fois que le VAB propose ce hit-parade destiné à aider les consommateurs à choisir un nouveau vélo électrique ou un speed pedelec. Tant les consommateurs ordinaires qu'un jury professionnel, composé de journalistes spécialisés et de personnes issues du secteur de la location de vélos, ont pu prendre part au vote.

Le titre de "marque de flotte de l'année" a été décerné à Riese & Müller pour la deuxième année consécutive. Dans cette catégorie, les professionnels sélectionnent un lauréat à destination notamment des sociétés de leasing ou des sociétés de location. Ils prennent en compte des critères tels que le nombre de points de vente physiques et de points de réparation, le délai de livraison des nouveaux vélos, le stock disponible et le délai de livraison des pièces détachées, la garantie disponible et l'application des conditions générales, ainsi que l'offre de services pour les flottes d'entreprise.