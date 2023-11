Statu quo pour la ponctualité des trains en octobre en comparaison avec l'année dernière

Avec un résultat de 85,49%, la ponctualité des trains en octobre égale à peu près celle du même mois l'année dernière, selon les statistiques publiées vendredi par le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire, Infrabel, sur son portail web Open Data. Trains annulés compris, elle s'élève à 82,59%. Cela signifie que pratiquement un train sur six a totalisé plus de six minutes de retard ou a été supprimé.

En octobre, 85,49% des convois nationaux de voyageurs sont arrivés à temps ou tout au plus avec six minutes de retard à Bruxelles ou à leurs destinations finales. Il y a un an, ils étaient 85,24%.

Ce pourcentage ne tient pas compte des liaisons retirées du programme. Durant le mois d'octobre, 4.127 parcours ont été complètement ou partiellement annulés. Cela correspond à un train sur 24 (4,1%). Si on les ajoute aux statistiques des trains comptabilisant plus de six minutes de retard, la ponctualité ferroviaire atteint 82,59% pour 82,43% un an auparavant.