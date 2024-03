Un influenceur met en garde contre les investissements frauduleux

La Fédération du secteur financier rappelle que les fraudeurs, ou "influvoleurs", tout en promettant de l'argent rapide et facile, proposent des actions ou des produits financiers fictifs ou sans valeur. Ils gagnent la confiance de leurs proies en publiant des témoignages vantant leurs services. Pourtant, une fois l'argent investi, il a rapidement disparu. D'après des données de la FSMA, le régulateur du secteur financier, l'an dernier, les consommateurs belges ont déclaré s'être fait voler plus de 15 millions d'euros par des plateformes de trading frauduleuses.

"Les jeunes investisseurs sont plus susceptibles de chercher leurs informations sur les médias sociaux et peuvent en conséquence être plus facilement influencés par des influenceurs ou des célébrités. Ils sont particulièrement vulnérables aux faux conseils", analyse la Febelfin.