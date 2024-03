10 ans de prison requis pour un trio accusé de traitements inhumains et dégradants

Trois personnes, deux hommes et une femme, ont comparu vendredi devant le tribunal correctionnel de Verviers où elles sont poursuivies pour traitements inhumains et dégradants et coups et blessures volontaires ayant occasionné une incapacité de plus de 4 mois, une atteinte à l'intégrité sexuelle de la victime, et encore une détention arbitraire.