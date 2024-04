Affaire du "cycliste des Fagnes": les plaidoiries auprès de la cour d'appel en 2026

L'audience d'introduction qui avait pour but d'acter un calendrier de conclusions dans l'affaire dite du "cycliste des Fagnes" s'est tenue mercredi devant la cour d'appel de Liège. Les plaidoiries ont été fixées au 15 janvier 2026.

Me Davenne devra remettre ses premières conclusions au plus tard le 1er juillet 2024. Me Englebert, qui défend le père ayant diffusé la vidéo, aura, lui, jusqu'au 15 septembre 2024. Les éventuelles conclusions en réplique de la partie adverse ont été fixées au 15 octobre 2024. Ce n'est qu'après que les plaidoiries auront lieu.

Dans ce dossier, le cycliste avait d'abord été reconnu coupable de coups et blessures involontaires par défaut de prévoyance et de précaution. La justice lui avait toutefois octroyé la suspension du prononcé, le reconnaissant coupable des faits sans prononcer de peine.