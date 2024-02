Afghanistan: une province interdit les photos d'êtres vivants

Dans une lettre adressée aux responsables civils et militaires, le ministère de l'Intérieur de la province leur a demandé de "s'abstenir de prendre des photos d'êtres vivants" lors de leurs "rassemblements formels et informels, car cela cause plus de mal que de bien".

En revanche, les contenus texte et audio rendant compte des activités de ces responsables sont autorisés.