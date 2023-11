Amnesty exige la libération des prisonniers d'opinion détenus aux Émirats arabes unis

À la veille de la COP28 qui se tient cette année à Dubaï, des militantes et militants d'Amnesty International se sont rendus mardi matin devant l'ambassade des Émirats arabes unis (EAU), à Bruxelles, pour exiger la libération des prisonniers d'opinion et des "personnes injustement détenues dans le pays". Le message de l'ONG se veut clair : "pas de justice climatique sans droits humains et pas de droits humains sans justice climatique".