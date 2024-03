Aucune interpellation après l'attaque d'un café par une cinquantaine de personnes à Visé

Les faits se sont produits vers 22h30 dans un café affilié à la communauté turque, rue de Visé à Cheratte. Une cinquantaine de personnes cagoulées, armées de battes de baseball et de cocktails molotov s'en sont pris à l'établissement et à plusieurs véhicules situés à proximité. Six personnes ont été blessées, dont trois ont été transportées à l'hôpital.

"Le problème s'est déplacé du côté de Ans/Saint-Nicolas. Les policiers sont intervenus rapidement afin d'apaiser la situation," explique Catherine Collignon, Première substitut au parquet de Liège.