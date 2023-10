Audience d'introduction le 17 octobre pour la demande d'Abdeslam de rester en Belgique

Le tribunal établira un calendrier d'échange de conclusions entre le demandeur, Salah Abdeslam, et le défendeur, l'État belge, et fixera les dates de plaidoiries. Celles-ci ne pourraient avoir lieu que dans plusieurs mois seulement.

Salah Abdeslam demande à la justice belge de faire interdire à l'État belge de le renvoyer en détention en France et de l'autoriser à exécuter ses peines en Belgique. Selon ses avocats, il serait confronté à des traitements inhumains et dégradants s'il était renvoyé vers une prison française. Or, la Belgique a l'obligation de vérifier si une personne risque ou non de subir de tels traitements dans un pays avant d'autoriser son transfert vers celui-ci. De plus, toutes ses attaches sociales sont en Belgique, ont-ils avancé.