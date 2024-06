Chute mortelle d'un touriste au point de vue du Tombeau du Géant à Bouillon: on sait ce qu'il s'est passé

Vincent Léonard, chef de corps de la zone de police Semois et Lesse commente cet accident : "C'est une imprudence et faute à pas de chance. Sol glissant, déséquilibre, rien pour se rattraper et il est tombé 30 mètres plus bas. À partir du moment où on arrive sur le bord d'un précipice et que l'on veut commencer à prendre des photos, qu'il y a un risque de déséquilibre, plus on s'approche d'un précipice de vide, plus il faut faire attention et garder une marge de sécurité d'un mètre ou d'un mètre cinquante. Si on veut vraiment voir le bord, on se couche. Mais en tout cas, on ne reste pas debout avec le risque, surtout s'il n'y a pas un garde-corps ou si on n'a pas une sécurité".