Condamné pour viol, il s'évade à 100 km faire la fête grâce à... son chien

Ladislas L, a 36 ans. Il purge une peine de prison à domicile pour viol. Pour échapper à la surveillance qui l'oblige de rester chez lui, le détenu a trouvé un stratagème. Il a retiré son bracelet électronique pour le fixer à la patte de son chien avant de partir fêter son évasion à plus de 100 kilomètres de là.

L'homme s'en est vanté sur les réseaux sociaux. Il s'affiche en photos et en vidéos en train de s'amuser au festival de musique Extrema Outdoor à Houthalen-Helchteren dans le Limbourg. Sur celles-ci, il danse et boit de la vodka, du champagne. Une soirée passée à plus de 100 kilomètres de son lieu de détention. Il purge une peine de prison à son domicile d'Anvers pour viol.

Selon Het Laatste Nieuws, Ladislas L est un habitué des boîtes de nuit et des hôtels de luxe. Samedi soir, lui prend l'envie soudaine de regoutter à cette vie qu'il affectionnait avant sa mise aux arrêts. Après une journée bien arrosée, il détache le bracelet électronique fixé à sa cheville et le colle à l'aide d'adhésif à la patte de son chien. Sur le papier, le plan est parfait. Pourtant, dès qu'il force l'ouverture de bracelet, sans le savoir, il déclenche une alarme qui alerte la police de Bruxelles. Le Centre des unités spéciales essaie alors de joindre, mais aucune réponse. Ladislas L est déjà bien loin.