Un touriste belge a été retrouvé mort sur une route de campagne en Crète

Un Belge a été retrouvé mort le long d'une route en Crète. La chaleur pourrait être la cause du décès.

D’après les informations provenant des médias grecs et rapportée par HLN, un homme de 80 ans qui séjournait avec son épouse dans un hôtel situé à Chersonissos, au nord de la Crète, a décidé jeudi après-midi de partir seul en voiture pour visiter un site archéologique dans le village de Kritsa, laissant sa femme à l’hôtel.

Inquiète de ne pas voir son mari revenir et n'ayant pas de nouvelles plusieurs heures plus tard, elle a alerté les secours. Peu de temps après, on a appris qu’un randonneur de 27 ans avait découvert le corps sans vie de l’homme sur une route de campagne, près de Kritsa.