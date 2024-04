Contrôles des identités, interdictions de lieu et transactions immédiates au Peterbos

La commune d'Anderlecht, la zone de police Bruxelles-Midi et le parquet de Bruxelles ont mis en place un nouveau dispositif policier et judiciaire pour lutter contre le trafic de drogue et la violence qui y est liée dans le quartier du Peterbos à Anderlecht, a annoncé mardi le parquet. Des mesures fortes sont prises telles que des contrôles d'identité dans le quartier, des interdictions d'y pénétrer pour les non-résidents et des transactions pénales immédiates pour des personnes qui seraient prises en flagrant délit de détention de drogue ou d'armes.