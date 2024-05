Camionneur tué par une taque d'égout sur l'E42: on en sait plus sur le soir du drame

Tout commence à la friterie du hall sportif de Héron. Les jeunes se rassemblent car l'un d'entre eux y travaille. Ils quittent ensuite les lieux et certains consomment du gaz hilarant.

Ils arrivent ensuite au pont. L'un des cinq jeunes reste auprès de la voiture. Il est en communication téléphonique avec sa copine. Il ne participe pas au fait, assure Louis Navez, son avocat : "On sait des éléments d'enquête, ça a été vérifié, que sa position par rapport à l'endroit où la taque a été lancée, est d'au moins 40 mètres. Et sa position par rapport à l'endroit où la taque a été décélée, il y a plus ou moins 100 mètres. On sait qu'il est dans un renfoncement, qu'il n'avait pas de vision directe sur le pont. Et on sait également que l'ensemble des protagonistes de ce dossier ont confirmé le fait qu'effectivement il n'avait pas pris part, de près ou de loin, à la situation sur le pont", détaille-t-il.