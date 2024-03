Dans le quartier de Ricardo à Lodelinsart, le voisinage évoque un homme secret: "Il ne parlait jamais de son travail"

L'homme qui a vidé son chargeur sur un policier est bien connu de la justice: recherché pour association de malfaiteurs, trafic d'armes et de voitures. Pourtant, pour le voisinage, il s'agissait d'un père de famille sans histoires.

Ricardo habitait à Lodelinsart avec sa famille depuis cinq années environ. Tous les riverains rencontrés par l'équipe de RTL info décrivent le forcené de manière positive. Yolanda vit à quelques mètres seulement du domicile du meurtrier. "Il disait toujours bien bonjour, quand je passais avec ma voiture, il me faisait toujours un signe, quand on partait en vacances, il surveillait la maison...", raconte-elle. "Il était bien gentil."

C'est dans une grande maison rénovée que Ricardo vivait. Et si le voisinage semblait l'appréciait, personne ne connaissait vraiment ce qui se passait derirère la porte du domicile. "Il ne parlait jamais de son travail", remarque Yolanda. "Sa femme non plus, d'ailleurs."