Décès de Mbaye Wade à Liège: Jérémy Davin condamné à 30 ans de prison

La cour d'assises de Liège a condamné vendredi après-midi Jérémy Davin à 30 ans de prison après avoir été reconnu coupable du meurtre homophobe de Mbaye Wade et de faits de vol et d'extorsion. Louis Bouton, reconnu coupable d'un vol et d'une extorsion, a été condamné à une peine de 5 ans de prison avec sursis probatoire pour le surplus de la détention préventive.

À lire aussi Décès de Mbaye Wade à Liège: Jérémy Davin reconnu coupable de crime homophobe et raciste

Circonstance aggravante

Mbaye Wade, un Liégeois âgé de 43 ans, avait été tué de 15 coups de couteau le soir du 17 septembre 2020 à son domicile du centre de Liège. Mbaye Wade avait été la cible d'une vengeance après un rendez-vous homosexuel. Jérémy Davin, un Ansois âgé de 28 ans, a été reconnu coupable d'un meurtre avec circonstance aggravante de haine, d'un vol et d'une extorsion. Louis Bouton, un Namurois âgé de 23 ans, a été reconnu coupable d'un vol commis chez Mbaye Wade et d'une extorsion commise à Onhaye au préjudice d'autres personnes.