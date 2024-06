Décès de Mbaye Wade à Liège: Jérémy Davin reconnu coupable de crime homophobe et raciste

Le procès en assises suite au meurtre de Mbaye Wade a été jugé à Liège. Jérémy Davin coupable d'un meurtre homophobe et raciste et Louis Bouton coupable de vol.

Après plus de six heures de délibérations, les jurés de la cour d'assises de Liège ont reconnu jeudi après-midi Jérémy Davin coupable d'avoir commis le meurtre homophobe et raciste de Mbaye Wade. Louis Bouton est reconnu coupable de vol.



Mbaye Wade avait été tué de 15 coups de couteau le 17 septembre 2020 lors d'un rendez-vous homosexuel sollicité par Jérémy Davin. Ce Liégeois âgé de 43 ans, avait été tué à son domicile du centre de Liège. Mbaye Wade avait été la cible d'une vengeance après un rendez-vous homosexuel. Jérémy Davin, un Ansois âgé de 28 ans, et Louis Bouton, un Namurois âgé de 23 ans, sont accusés de son assassinat, avec la circonstance aggravante de racisme ou d'homophobie.