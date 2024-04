Des voisins de Sébastien P., le présumé meurtrier de Cathy Dubois, témoignent: "Il n'y avait que des problèmes, on était à bout"

À notre micro, des voisins se sont exprimés à son sujet. "Il n'y a eu que des problèmes. Les policiers venaient plusieurs fois par semaine, car on entendait des cris, il y avait des dégâts sur sa voiture, les gens venaient crever ses pneus, etc. On était à bout, mais quand on a su qu'il allait déménager, c'était un soulagement. Moi-même, je fermais ma barrière régulièrement et je vérifiais bien qu'elle était fermée plus que d'habitude", note un voisin.

"Il buvait beaucoup, les policiers venaient souvent", renchérit un autre habitant du quartier. "Il fallait s'en méfier".