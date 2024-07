Deux personnes perdent la vie dans un grave accident sur la N4 en direction du Luxembourg: ce que l'on sait

Vous nous avez contactés via le bouton orange "Alertez-nous" concernant un accident grave survenu à Somme-Leuze, sur la N4 en direction de Luxembourg. L'incident implique une voiture et un poids lourd.

Après avoir été complètement fermée à hauteur de Pessoux en direction du Luxembourg, la nationale 4 a été rouverte aux alentours de 14h. Les secours étaient sur place avec un hélicoptère de Bra (en province de Liège) et trois ambulances.

Le bilan est lourd: deux personnes sont gravement blessées et deux autres ont perdu la vie dans la collision. Selon nos confrères du Sudinfo, le véhicule transportait un père et ses enfants. "Le papa et l’enfant, assis à l’avant sont tous les deux décédés. Les deux autres enfants, situés à l’arrière, sont vraiment dans un état très critique. Ils ont été pris en charge par l’hélicoptère pour être transférés au centre hospitalier le plus proche. La famille est originaire de la région anversoise", a indiqué la bourgmestre de Somme-Leuze, Valérie Lecomte. "Nous sommes tous très marqués par cet événement. Il y avait un vif émoi sur place, les secours ont aussi été très touchés."

Les services d'urgence continuent d'intervenir pour prendre en charge les blessés et sécuriser la zone. La fermeture de la route pourrait durer encore plusieurs heures, et les automobilistes sont invités à éviter la zone et à suivre les déviations mises en place.

Les circonstances de l’accident sont pour l'heure inconnues.