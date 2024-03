DIRECT - Nouvelle manifestation des agriculteurs: la tension monte entre la police et les manifestants

La rue de la Loi est complètement fermée à la circulation, nous indique Justine Pons à 7h30. Les policiers bloquent la route avec des fils barbelés. Ils ne laissent passer que les piétons et les cyclistes. "On nous dit d'être assez prudents, précise-t-elle, car des pétards sont tirés".

Vers 7h, notre journaliste Justine Pons a fait un premier point sur la situation à Bruxelles. Le mouvement est-il bien suivi ? "Je n'ai pas encore vu beaucoup de tracteurs, mais par contre je les entends au loin. Je me trouve chaussée d'Etterbeek qui est complètement bloquée à la circulation. Je n'ai pas encore pu passer parce qu'il y a tous ces barbelés qui sont placés tout le long de la chaussée. On ne peut pas encore passer, la police bloque la route. Mais par contre j'entends les klaxons des tracteurs et j'entends aussi quelques pétards qui éclatent de temps en temps. On parle de 300 tracteurs. Ils ne sont pas encore tous là, mais ça ne saurait tarder. En fait, j'ai croisé pour l'instant plus de combis de police que de tracteurs"

06h23

Voici les perturbations attendues

Une nouvelle mobilisation des agriculteurs est prévue ce mardi à Bruxelles, en marge du Conseil européen des ministres de l'agriculture et de la pêche. Il s'agit de la troisième manifestation d'agriculteurs en colère dans la capitale depuis le début de l'année, après celles du 1er février et du 26 février.

Cette nouvelle action, à laquelle participent, notamment, la Fugea, la Fédération des jeunes agriculteurs (FJA), la Fédération wallonne de l'Agriculture (Fwa), le Réseau de soutien à l'agriculture paysanne (RéSAP) et la Coordination européenne Via Campesina devrait réunir quelque 300 tracteurs dans la capitale, indique-t-on à la Fugea.

Une "action symbolique" est annoncée au niveau de la rue de la Loi. Les agriculteurs manifestant sont attendus dès 10h30 au carrefour de la rue de la Loi et de la rue du Taciturne, non loin du siège de la Commission européenne.

S'ils reconnaissent quelques "avancées" obtenues depuis le début de leur mouvement de grogne, il y a plusieurs semaines, les agriculteurs continuent notamment à réclamer des prix rémunérateurs ou la fin des accords de libre-échange.

Les récentes propositions de la Commission européenne "sont insuffisantes pour s'attaquer aux causes profondes qui ont motivé les manifestations des agriculteurs et agricultrices dans toute l'Europe depuis des mois", estime la Coordination européenne Via Campesina, dont la Fugea est membre.

Des problèmes de circulation sont attendus sur l'ensemble du territoire de la Région bruxelloise dès le petit matin, avertit la zone de police Bruxelles/Ixelles. Ces perturbations pourraient persister jusqu'en fin d'après-midi. Toute la journée dès 06H00, la rue de la Loi (entre Schuman et le R20), le tunnel Reyers en direction du centre et le tunnel du Cinquantenaire en direction de Loi seront fermés à la circulation. Les autorités recommandent l'usage des transports en commun pour se rendre dans la capitale et y circuler.

La Stib prévoit toutefois des perturbations au niveau de plusieurs lignes de bus circulant dans le quartier européen. Il s'agit des lignes 12 (vers l'aéroport de Zaventem), 21, 36, 56, 59, 60, 64 et 79. Les accès de la station Schuman côté rue de la Loi / gare SNCB / Charlemagne / Lex seront fermés, tandis que les accès côté rond-point Schuman resteront ouverts. Les accès de la station Maelbeek vers la rue de la Loi seront fermés et seul l'accès vers la chaussée d'Etterbeek restera ouvert. La Stib recommande de privilégier le métro, le prémétro et le train.