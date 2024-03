Coups de feu à Laeken: le lien avec le milieu de la drogue n'est pas confirmé, dit Close

"Le lien avec le milieu de la drogue n'est pas confirmé... Les faits de dimanche sont plutôt liés à de l'escroquerie financière", a déclaré le bourgmestre, répondant à des questions de conseillers communaux de l'opposition au sujet du dispositif policier dans le contexte de la recrudescence de faits liés au trafic de drogue et des faits survenus au cours de la nuit de samedi à dimanche à Laeken.

Plus tôt dans la journée, le parquet a annoncé l'interpellation d'un suspect dans l'enquête en lien avec des coups de feu tirés à Laeken samedi soir et ayant causé la mort d'une personne. Il s'agit d'un homme âgé de 26 ans. Celui-ci a été inculpé du chef de meurtre et de port d'arme sans autorisation. Il a également été placé sous mandat d'arrêt.