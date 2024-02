Disparition de l'homme qui a sauté dans la Sambre pour sauver sa compagne et ses chiens: les recherches ont repris

Ce mardi, on apprenait qu'un homme avait disparu après avoir sauté dans la Sambre pour venir en aide à sa compagne et leurs trois chiens tombés à l'eau. À Thuin, aujourd'hui, les recherches ont repris. Deux bateaux parcourent la Sambre. "Un bateau avec un sonar qui a démarré à l'endroit de l'accident et un bateau avec des plongeurs qui va checker les berges de manière visuelle", explique David Rimaux, commissaire à la cellule des personnes disparues.

Les recherches se déroulent sur un kilomètre, mais dans de meilleures conditions que ce mardi. "Hier, il y avait énormément de courant, ce qui rendait les recherches compliquées. Aujourd'hui, on a de la chance à ce niveau là. On a aussi fermé les écluses afin que le courant soit moins fort et que ça nous permette de chercher dans de meilleures conditions", déclare le commissaire à la cellule des personnes disparues.