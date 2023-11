Disparition inquiétante d'une jeune fille de 14 ans dans le Limbourg: avez-vous vu Noor?

La zone de police limbourgeoise Carma (Genk, As, Oudsbergen, Zutendaal, Houthalen-Helchteren, Brée, Bocholt, Kinrooi) et le parquet du Limbourg ont lancé jeudi avec Child Focus un avis de recherche pour Noor Meddahi, une jeune fille de 14 ans qui n'a plus donné signe de vie depuis le 23 octobre.

Cette disparition est considérée comme très inquiétante. La jeune fille, originaire de Genk, mesure 1,56 mètre et est de corpulence normale. Elle a les yeux foncés et de longs cheveux noirs bouclés. Au moment de sa disparition, elle portait vraisemblablement des baskets blanches et un pantalon noir.