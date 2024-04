Dix ans de prison requis contre un ex-braqueur poursuivi pour le viol d'une mineure

Le prévenu, Enrico Bruno, n'a pas contesté les faits, déclarant que cette relation était "inappropriée mais consentie". Ses avocats ont plaidé son acquittement.

Les faits ont été dénoncés en juin 2022, alors qu'ils auraient été commis entre 2018 et 2020. Raison pour laquelle l'ancienne loi s'applique, et non la nouvelle loi précisant le consentement.