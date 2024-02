Douze millions de cigarettes saisies par la douane à Baesrode

L'administration générale des Douanes et Accises a saisi vendredi dernier 12 millions de cigarettes de la marque Matador dans un entrepôt à Baesrode, une section de la ville de Termonde (Flandre orientale), annonce mercredi le SPF Fiances. Sept personnes ont également été interpellées.

Les emballages de cigarettes présentaient des textes d'avertissements en anglais mais leur pays de destination n'a pas pu être déterminé.

Le montant total des droits éludés, soit les accises, la TVA et les droits d'importation, a été estimé à plus de six millions d'euros.