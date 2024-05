À Dampremy, les intempéries provoquent le court-circuit d'un passage à niveau: un homme perd la vie

Drame à Dampremy ce samedi soir. Alors que intempéries gagnent le Hainaut, celles-ci entraînent des dégâts matériels, et désormais humains.

Vers 22h, un homme a perdu la vie alors qu'il attendait devant un passage à niveau défectueux. En raison de la pluie battante, la signalisation a effectivement rencontré des problèmes et un court-circuit s'est produit au niveau du mécanisme de la signalisation et des barrières. Celles-ci se lèvaient, se fermeaint de manière incessante. Le chauffeur s'est agacé, a perdu patience et a décidé de travers ledit passage à niveau. Au moment de cette traversée, la voiture a percuté un train en marche. L'homme au volant a perdu la vie.