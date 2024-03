Drame dans les Alpes suisses: 5 randonneurs retrouvés mort, 1 autre toujours disparu

Cinq des six randonneurs à ski disparus depuis samedi dans les Alpes suisses ont été retrouvés morts, a annoncé lundi la police cantonale du Valais (sud-ouest), toujours à la recherche du dernier.

Alors que les mauvaises conditions météorologiques avaient compliqué les opérations de secours, une équipe de sauveteurs a finalement pu être acheminée et "a découvert les corps de cinq des six personnes portées disparues", selon un communiqué de la police. Les disparus sont cinq membres d'une même famille valaisanne, ainsi qu'une ressortissante fribourgeoise, tous âgés entre 21 et 58 ans. Le groupe était parti de Zermatt samedi dans le but de rallier Arolla dans la même journée.