Expertise ordonnée dans un dossier de pédophilie intrafamiliale

Le tribunal correctionnel de Liège a décidé vendredi de solliciter l'avis d'un service spécialisé dans le traitement des délinquants sexuels avant de rendre son jugement dans un dossier concernant quatre prévenus poursuivis pour viols, atteintes à l'intégrité sexuelle et incitations à la débauche sur mineurs. L'un de ces prévenus encourt 15 ans de prison.

L'affaire avait été révélée après dénonciation des autorités américaines dans le cadre d'une enquête portant sur la diffusion et la détention d'images de violences sexuelles sur enfants. Une perquisition avait confirmé qu'une des victimes figurant sur les images était la nièce du principal prévenu et qu'elle avait été victime de faits de viols et d'atteintes à l'intégrité sexuelle.

L'enquête avait finalement révélé cinq victimes des faits commis par le principal prévenu. Trois jeunes filles, nièces du prévenu, avaient subi des faits de viols et d'atteintes à l'intégrité sexuelle, alors qu'elles avaient entre 4 ans et 10 ans. Deux jeunes garçons, ses neveux, avaient été incités à la débauche et à participer à des scènes sexuelles.