Fin des perturbations sur la E40 en direction d'Ostende

Les perturbations liées à l'accident survenu mardi matin sur la E40 à Oostkamp en direction d'Ostende, sont terminées, a annoncé le porte-parole du centre flamand en charge de la circulation en fin de matinée. Une collision impliquant plusieurs véhicules a provoqué des embouteillages de plus d'une heure en direction de la Côte.

Peu avant 08h00, deux voitures et deux camions se sont percutés. Une des voitures a fini dans le fossé. Son conducteur a dû être désincarcéré et a été emmené à l'hôpital. Au total, quatre personnes ont été blessées et conduites à l'hôpital.