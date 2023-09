GB: une infirmière tueuse de nouveau-nés va être rejugée pour une tentative de meurtre

L'infirmière de 33 ans a été reconnue coupable mi-août par le tribunal de Manchester (nord) du meurtre de sept nouveau-nés prématurés et de six tentatives de meurtre dans l'hôpital où elle travaillait, en 2015 et 2016, ce qui fait d'elle la pire tueuse d'enfants de l'histoire moderne du Royaume-Uni.

Lucy Letby, qui a clamé son innocence tout au long des dix mois de procès, a été condamnée à la perpétuité incompressible, une peine très rare dans le droit anglais.