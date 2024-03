Grèves spontanées dans plusieurs prisons en Flandre et à Bruxelles

Des grèves spontanées sont en cours depuis jeudi matin à la prison d'Anvers et dans une douzaine d'autres établissements pénitentiaires en Flandre et à Bruxelles et dureront jusqu'à vendredi matin à 6h00, a-t-on appris de sources syndicales. Le personnel entend de la sorte manifester son mécontentement face à la volonté du ministre de la Justice, Paul Van Tigchelt (Open Vld), de rediscuter du service minimum.