À Herve, les enfants ne pourront plus offrir de rose aux aînés à cause de la protection des données

C'était une tradition conviviale dans la commune de Herve, les enfants apportaient chaque année une rose aux personnes âgées de plus de 70 ans, mais dorénavant, ce ne sera plus possible pour des raisons de confidentialité.

Si cette action n'est plus possible, c'est à cause du RGPD, le règlement général sur la protection des données, qui interdit la diffusion d'adresses privées "Le problème, c'est vraiment la transmission des listes que nous avons à l'administration communale. Nous ne pouvons plus les donner, notamment aux écoles, pour la bonne répartition des roses", déclare Marc Drouguet, le bourgmestre de Herve.

Du côté des personnes âgées, la pilule a du mal à passer. "C'est ridicule, c'est un manque de communication et de convivialité", "c'est dommage parce qu'on avait le contact avec les enfants, c'est bien triste", "tous ces ministres qui font des lois qui ne servent à rien, qu'ils retournent chez eux !", commentent trois Herviens.

La commune promet que d'autres activités sont prévues pour garder le lien avec les ainés.