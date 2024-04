Huit ans de prison requis pour plusieurs viols sur une nièce âgée de six ans

Le ministère public a sollicité mercredi devant le tribunal correctionnel de Charleroi une peine de 8 ans de prison contre un prévenu en aveu de viols et d'atteinte à l'intégrité sexuelle sur sa nièce âgée de 6 ans au moment des faits. La mère de la victime a pris connaissances des violences sexuelles en lisant le journal intime de sa fille.

Le prévenu ne conteste pas avoir sexuellement agressé, entre 2012 et 2014, sa nièce âgée de 6 ans au début de la période infractionnelle. La mère de la victime a pris connaissance des faits grâce au journal intime de sa fille. "Elle y a écrit 'qu'elle a été touchée et sexuellement abusée par son tonton, qu'il lui avait demandé de ne rien dire et que les faits avaient lieu à chaque fois qu'elle allait chez sa marraine", a-t-elle expliqué.

Le quinquagénaire a contesté tout acte de pénétration. Ce dernier a également expliqué "avoir mal compris l'affection de l'enfant", évoquant des "baisers sur la bouche" qu'il aurait perçus comme des avances, tout en exprimant sa honte.