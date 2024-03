Incendie à Anhée: une habitation a été frappée par la foudre

Ça ne vous a sans doute pas échappé si vous vous trouviez dans les régions concernées: le tonnerre et la foudre sont tombés sur une partie du territoire ce vendredi. Et certains ont visiblement eu plus de chance que d'autres.

À Denée (Anhée), les pompiers de la zone Val de Sambre et de la zone Dinaphi sont intervenus pour un incendie au niveau de la toiture d'une maison. Selon les informations des services de secours, l'habitation a été frappée par la foudre, événement qui serait à l'origine de l'embrasement.