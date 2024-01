Info trafic: maintien de la phase d'alerte routière ce matin

08h37 Les ralentissements les plus importants sont situés dans le sud du pays Les ralentissements les plus importants ce matin sont situés dans le sud du pays où une zone de précipitations est encore présente: vous ralentissez, par exemple, 10 minutes sur la E411 Namur vers Luxembourg entre Neufchâteau et Rulles puis 45 minutes entre Habay et la frontière luxembourgeoise. Dans l'autre sens, vers Namur, 15 minutes de perdues entre Léglise et Neufchâteau. La Police signale deux camions bloqués dans la sortie Philippeville sur la Nationale 97. Sur la E19 Mons-Bruxelles, un camion est en travers de la chaussée à hauteur de Havré. Vous ralentissez 15 minutes depuis l'aire du Bois du Gard. Pour arriver à Bruxelles, les ralentissements sont moins importants que d'habitude. Les plus longues files se situent sur l'E429 Tournai-Bruxelles entre Tubize et Hal où vous perdez 15 minutes. On compte pour l'instant 549 km de files cumulées sur notre réseau routier.

08h16 La neige continue à tomber dans le sud et perturbe la circulation La circulation est encore particulièrement compliquée en Walllonie et surtout dans le sud du pays où la neige continue à tomber. Sur l'E411, vous perdez 30 minutes entre Rulles et Libramont-Chevigny puis 25 minutes entre Longlier et Transinne en direction de Namur. La E25 est complètement paralysée. Sur la E40 Bruxelles-Liège, un véhicule est en panne à Crisnée en bande de gauche et un camion est en bande d'arrêt d'urgence. La Nationale 633 à Aywaille est impraticable. Sur l'E42 Verviers-Saint-Vith, vous êtes aussi ralentis entre Chaineux et Ensival où vous perdez 20 minutes. Un accident est toujours en cours sur l'E19 Mons-Bruxelles à hauteur de Saint-Denis. Deux voies sont bloquées en direction de Bruxelles. A Bruxelles, l'accident sur le ring intérieur à Zaventem est toujours en cours. Sur ce ring intérieur, vous ralentissez seulement 10 minutes entre Strombeek-Bever et Machelen en direction de Zaventem.

07h32 436 km de files sur nos routes La circulation est plus compliquée qu'hier matin à cette heure-ci avec cette neige et ces plaques de verglas qui compliquent votre circulation. On compte actuellement 436 km de files cumulées sur l'ensemble de notre réseau routier. Pas mal de camions en difficultés comme sur l'E42 au niveau de la sortie de l'Aire de Spy en direction de Liège. Sur l'E411 à Longlier, à Neufchâteau à Léglise vers Bruxelles. A Neufchâteau en direction du Luxembourg. En Province de Liège, on rappelle que les poids lourds de + de 13 mètres ne peuvent circuler sur l'E25 entre l'échangeur de Loncin et celui de Neufchâteau et sur la E42 entre Verviers et la frontière allemande. Enfin, il y a toujours ce soucis sur l'E411 Namur-Bruxelles à hauteur de Aische-en-Refail en direction de Bruxelles où le dépannage du camion est en cours ce qui implique la fermeture de la bande en direction de Bruxelles. La bande en contresens est toujours accessible. Un accident est signalé sur le ring intérieur de Bruxelles à hauteur de Zaventem en direction de Waterloo. Enfin, l'accident sur la E42 Bruxelles-Liège vous ralenti toujours au niveau du Parking d'Everberg et ce en direction de Liège.

07h12 La circulation est compliquée en Wallonie La circulation est toujours assez problématique en Wallonie et surtout dans le sud du Pays sur la E411, E25 et la Nationale 4. Sur la E25 Liège-Neufchâteau, 6 poids lourds sont en difficulté au niveau de Tilff. Ils bloquent la bande d'arrêt d'urgence. Des camions sont aussi en difficulté comme par exemple sur la E411 au niveau de Léglise en direction de Bruxelles. Sur cette E411 mais en direction de Bruxelles, on procède au dépannage du camion à Aische-en-Refail dans la zone de travaux. Vous êtes invité à sortir à la sortie 12 "Eghezée" et suivre les déviations locales. Vous ralentissez donc depuis Daussoulx. Sur la Nationale 5, une dizaine de camions bloquent toujours le contournement de Couvin. Un accident impliquant un camion est signalé sur l'E19 Mons-Bruxelles à hauteur de Saint-Denis en direction de Bruxelles. Un autre accident est signalé sur l'E40 Bruxelles-Liège à hauteur à hauteur du Parking d'Everberg. Enfin, à Bruxelles, un véhicule est en panne sur le ring extérieur à Huizingen en direction de Halle. La circulation est encore assez fluide sur ce ring de Bruxelles. Les grands axes ont bien été dégagés, au contraire des axes secondaires.

06h37 Accident sur la E411 On signale un accident impliquant un camion qui va poser quelques problèmes de circulation ce matin sur l'E411 vers Bruxelles au niveau d'Aische-en-Refail dans la zone de travaux. On va devoir procéder au dépannage du camion et bloquer la bande de circulation en direction de Bruxelles. Vous serez invité à sortir à la sortie 12 Eghezée et à suivre des déviations locales. Sur la Nationale 5, une dizaine de camions bloquent le détournement de Couvin. La police se rend sur place. C'est dans le sud du Pays que la situation est la plus compliquée avec pas mal de camions en ciseaux comme à Longlier et à Neufchâteau. La Nationale 4 reste fermée à cause de la chute d'arbres sur la chaussée à Hondelange.

06h10 Les premiers ralentissements La phase d'alerte routière est maintenue dans une partie de la Wallonie. Les poids lourds de + de 13 mètres ne peuvent circuler sur la E25 entre l'échangeur de Loncin et celui de Neufchâteau et sur la E42 entre Verviers et la frontière allemande. C'est d'ailleurs sur cette E25 et également sur l'E411 vers le Luxembourg que les zones de ralentissements sont les plus nombreuses et ce dans les deux sens de circulation. De multiples zones de ralentissements comme entre Habay et Sterpenich vers le Luxembourg (+15 min) ou entre Habay et Longlier-Neuchâteau en direction de Namur (+20 min)

06h05 Prudence surtout sur les axes secondaires Vous vous en doutez, une extrême prudence est de rigueur sur l'ensemble de notre réseau routier ce matin surtout sur les axes secondaires. L'alerte au conditions glissantes émise par l'IRM reste en vigueur jusque midi. C'est ainsi que la circulation est encore très compliquée dans la Province du Hainaut, de Namur, de Liège et de Luxembourg. Le ring de Bruxelles, est, lui, bien dégagé

06h03 Deux bandes dégagées sur la E411

06h02 La E40 très bien dégagée