Info trafic: quel est l'état des routes ce lundi?

Sur l'E40 venant de Liège, 2 zones de ralentissements. Tout d'abord au niveau de Heverlee (+2 min) et ensuite entre Everberg et Woluwé-Saint-Etienne (+6 min)

15 minutes sur le ring intérieur entre Expo et Machelen en direction de Zaventem puis 10 minutes entre Wezembeek-Oppem et les 4 Bras de Tervuren en direction de Waterloo.

06h30

Toujours assez fluide

Un véhicule est en panne en bande de droite sur l'A12 Bruxelles-Anvers à hauteur de Strombeek-Bever en direction de Bruxelles.

La circulation est encore assez fluide avec les ralentissements habituels sur le ring intérieur de Bruxelles en direction de Zaventem entre Grand-Bigard et Jette (+3 min) et entre Strombeek-Bever et Machelen (+7 min). Plus loin, vous ralentissez 10 minutes entre Wezembeek-Oppem et les 4 Bras e Tervuren en direction de Waterloo.